Tentato omicidio a Carpi, 63enne aggredisce con un'accetta 2 fratelli

Sul fatto indaga la Procura della Repubblica di Modena. Contributo fondamentale per la ricostruzione della dinamica e per l’identificazione delle parti è stato fornito dalle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, immediatamente acquisito dai Carabinieri di Carpi, tuttora al vaglio della Procura della Repubblica. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, minacce gravi e danneggiamento.

Solo a questo punto, probabilmente accortosi che uno dei ragazzi aveva allertato i carabinieri, l’uomo è scappato via. I militari sono giunti poco dopo, trovando solamente i due ragazzi e l’accetta abbandonata dal fuggitivo. Il 63enne è stato rintracciato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Carpi, dove è tuttora ricoverato per le lesioni da egli stesso riportate nelle concitate fasi dell’aggressione.

I due fratelli sono dunque scesi dalla loro utilitaria per difendere le due donne, riuscendo a farle salire sulla loro macchina, allontanandosi. L’uomo tuttavia ha iniziato ad inseguirli, raggiungendoli ad un semaforo poco distante, tamponandoli violentemente. I quattro, nonostante ciò, hanno continuato a scappare ed hanno raggiunto il piccolo piazzale antistante la sede della Polizia Locale, nel tentativo di chiedere aiuto; l’uomo però li ha nuovamente raggiunti, ha parcheggiando l’autovettura di fianco alla loro e, dopo aver afferrato un’accetta che custodiva nell’abitacolo, è sceso dall’auto e si è scaraventato su di loro, nel tentativo di colpirli. I due hanno reagito, riuscendo a disarmarlo, mentre le due ragazze, attonite, assistevano alla scena. Il 63enne, per nulla scoraggiato, è salito nuovamente sulla sua autovettura e dopo aver indietreggiato di qualche metro, ha innestato la prima e a fortissima velocità ha cercato di investire i due, i quali sono riusciti ad evitare l’impatto. L'uomo ha provato almeno altre due volte a travolgerli.

Questa mattina alle 3 i carabinieri di Carpi hanno arrestato un 63enne di Carpi, già noto alle forze dell’ordine, per tentato omicidio nei confronti di due fratelli 25enni del luogo. Il fatto è avvenuto nel centro di Carpi. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, il 63enne, mentre stava viaggiando sulla sua auto, ha avvicinato due giovani ragazze che stavano rincasando e, dopo essere sceso dall’auto, per motivi tuttora in fase di chiarimento, ha iniziato a percuoterle attirando l’attenzione di due fratelli 25enni i quali, a bordo della loro autovettura, stavano transitando da quelle parti.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.