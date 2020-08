Terre d'argine, dal 3 settembre avvio nidi, scuole e servizi dedicati

Sono state stabilite le date di avvio dei servizi scolastici di competenza dell'Unione Terre d'Argine nei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera: nidi e scuole d'infanzia riaprono il 3 settembre, il trasporto scolastico sarà attivato dal 23 settembre, i servizi di pre-scuola e post-scuola dal 5 ottobre, la refezione dal primo giorno di orario completo, mentre il personale e gli interpreti per disabili saranno presenti dal primo giorno per ogni tipo di scuola.



Entro il 1° Settembre va fatta la domanda per pre-scuola e post-scuola da 0 a 6 anni, mentre il 31 Agosto sarà organizzata una diretta Facebook dove funzionari del Settore Istruzione saranno a disposizione delle famiglie, in particolare per i servizi educativi 0-6 anni. Qui di seguito le date, voce per voce.



Nidi d’infanzia, scuole d’infanzia comunali e servizi integrativi (pre e post scuola):

I nidi e le scuole d’infanzia gestiti dall'Unione riaprono giovedì 3 Settembre, con il consueto calendario legato agli ambientamenti. Tale calendario, insieme alle date delle assemblee e informazioni utili alla ripartenza, saranno in una comunicazione personalizzata che le famiglie riceveranno dal Coordinamento Pedagogico. Le misure anti Covid-19 oggi in vigore consentono di formare gruppi e sezioni di bambini simili all'anno scorso; i servizi di pre-scuola e prolungamento orario dovranno invece essere organizzati per gruppo o sezione e non più per nido o scuola: considerata l’importanza di tali servizi per le famiglie, l’Amministrazione intende garantirli a partire da lunedì 5 Ottobre, con alcuni criteri di attivazione: si invita intanto chi non li abbia già richiesti a fare domanda entro il 1° Settembre. In attesa di specifiche disposizioni, viene invece sospesa sino alla fine di ottobre l’attività dei Centri Bambini e Famiglie.





Pre – scuola per le scuole primarie

In attesa di indicazioni certe su questa tipologia di servizio da parte del Ministero dell’Istruzione in merito alle misure di contenimento del Covid-19, l’Amministrazione intende comunque avviare questo servizio nelle scuole dove vi sia un numero di domande sufficienti a partire dal 05 Ottobre 2020 (le scuole primarie riprendono l’attività il 14 Settembre).



Trasporto scolastico

La norma che regola l’organizzazione del trasporto scolastico è l’Allegato 16 al Dpcm del 07 Agosto 2020, che stabilisce alcuni dei seguenti vincoli: “il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi (limitando così la capienza massima degli scuolabus), l’obbligo della mascherina per i bambini al di sopra dei 6 anni di età, la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto, le misure di protezione per gli autisti…La deroga rispetto alla distanza di un metro è consentita solo nel caso di alunni che vivono nella stessa abitazione e per itinerari con un tempo massimo di 15 minuti.”

Dato l’inizio delle scuole primarie e secondarie al 14 Settembre e data la variabilità degli orari delle 44 scuole statali del territorio nei primi giorni di scuola, il servizio di trasporto scolastico sarà attivato nelle linee con il numero sufficiente di iscritti (almeno 7) dal 23 Settembre 2020. Viste le condizioni molto restrittive su questo servizio le domande fatte in corso d’anno potranno essere accolte solo compatibilmente alla possibilità dei posti disponibili derivanti da queste normative.



Refezione scolastica

L’organizzazione del servizio è stata recentemente ri-regolamentata dal “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid-19”. Le modalità di erogazione, tuttavia, necessitano di ulteriori approfondimenti e specifiche. In attesa di indicazioni più precise, possiamo però garantire che il servizio di refezione sarà attivato in tutti i nidi, scuole d’infanzia e scuole primarie dal primo giorno di orario completo.



Servizi per l’inclusione degli alunni con disabilità

Come per gli scorsi anni scolastici, il personale educativo assistenziale e gli interpreti in L.I.S. di competenza comunale saranno in servizio il giorno stesso dell’avvio stabilito per tutte le scuole di ogni ordine e grado

Comunicazioni più precise sulle singole ripartenze (ad es. in quali scuole sarà attivato un particolare servizio) saranno comunicate i primi giorni di settembre e comunque non appena usciranno più aggiornate normative e linee guida sulla loro organizzazione.

Considerata la complessità della ripartenza, inoltre, i rappresentanti del Settore Istruzione dell’Unione Terre d’Argine e del Servizio di Pediatria di Comunità saranno a disposizione in una diretta Facebook il giorno 31 Agosto 2020, in particolare per l’avvio dei servizi educativi per bambini da 0 a 6 anni. Sarà l’occasione per entrare nel merito delle normative, delle possibilità e dell’organizzazione dei servizi all’infanzia di competenza dell’Unione Terre d’Argine.