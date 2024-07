Terre d'Argine, entrano in funzione 4 autovelox fissi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questi i tratti dove saranno installati gli apparecchi:S.P. 468 “Motta”, in direzione Est, cioè verso Cavezzo. Il dispositivo viene posizionato nel Comune di Carpi prima dell’intersezione con via Chiesa Cortile; in direzione opposta, verso Carpi, l’ulteriore dispositivo è stato installato nel comune di Novi di Modena, prima dell’intersezione con via Chiesa Sud (frazione Rovereto);S.P.1 Carpi-Ravarino nel Comune di Soliera. Un rilevatore è collocato vicino all’intersezione con la S.P. 12 “Soliera-Cavezzo”, in direzione di marcia Ovest, verso Carpi, mentre l’altro rilevatore è posizionato in direzione opposta (Est, verso Sozzigalli), prima dell’incrocio con via Imperiale.

Durante un periodo di sperimentazione, in una settimana sulla S.P. 1 Carpi-Ravarino è stata registrata una media di quattro infrazioni all'ora, mentre sulla S.P. 468 Motta è stata registrata una media di due infrazioni all'ora.

In ciascuna direzione di marcia oggetto del controllo, la velocità massima consentita è di 70 chilometri orari. L'installazione degli autovelox mira a ridurre i comportamenti di guida scorretti e a sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza del rispetto dei limiti di velocità, a tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada. Si confida nella collaborazione dei cittadini ai fini di un uso più sicuro delle nostre strade.