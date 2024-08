Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La campagna di prossimità è stata focalizzata su affittacamere, B&B e altri esercizi ricettivi similari, che muove dal controllo delle registrazioni delle persone alloggiate, sino all’identificazione di quelle che gravitano nelle immediate adiacenze, così da accertare l’eventuale presenza di persone sospette, ricercate o comunque ritenute pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.Nel corso delle attività, i carabinieri hanno proceduto al controllo di 21 attività economiche del settore, identificando 91 persone, di cui 32 gravate da precedenti di polizia, riscontrando diverse irregolarità. A Prignano sulla Secchia una struttura è stata sanzionata poiché priva di autorizzazioni, a Vignola è stata accertata la presenza, non comunicata, di due cittadini stranieri che soggiornavano da circa un mese in un monolocale accatastato come “rimessa agricola” e a Savignano sul Panaro, in due strutture ricettive sono state riscontrate criticità e difformità sanitarie ed antincendio, che hanno comportato la segnalazione ad Asl e Vigili del Fuoco.