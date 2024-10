Terre di Castelli: ecco il piano sulla sanità pubblica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sul Distretto di Vignola, l’investimento totale è intorno ai 15 milioni: hanno preso il via in estate i lavori nell’area ex CUP dell’Ospedale, così come quelli per la realizzazione della Casa della comunità e dell’Ospedale di comunità di Vignola.

È inoltre in corso un intervento di ristrutturazione nella Casa della comunità di Guiglia (già operativa) mentre procede la ristrutturazione che porterà all’apertura di quella di Zocca a inizio 2025. A Castelnuovo Rangone la realizzazione della nuova Casa della comunità è in fase di procedura di gara mentre la progettualità di quella a Montese è in corso di valutazione congiunta tra Ausl e Comune.



In crescita l’attività dell’Ospedale, sia quella dell’area chirurgica - con 1608 prestazioni nei primi sette mesi di quest’anno (erano state 1479 nella prima parte del 2023) - sia quella del Ps che ha gestito oltre 13.200 accessi, in aumento del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando i pazienti erano stati 13.680. In aumento anche i ricoveri (1080 nei primi otto mesi del 2024); si è sottolineato che 116 pazienti sono stati trasferiti a Vignola dalle strutture di Baggiovara e Policlinico, a conferma della capacità dell’Ospedale di rispondere alle esigenze sia del territorio che degli altri ospedali provinciali.

È stato inoltre segnalato ai sindaci l’incremento delle prestazioni per i pazienti esterni, a partire dalla radiologia con quasi 32mila prestazioni (28.300 nei primi sette mesi del 2023).



È stato poi presentato ai sindaci anche l’operato dei vari servizi assistenziali attivi sul territorio, che garantiscono una presa in carico capillare dei pazienti più fragili, anche nelle zone più lontane della provincia. Nell’area vignolese è attivo dal lunedì al venerdì il servizio di Infermieristica di Comunità nei Comuni di Spilamberto, Guiglia, Castelnuovo, Castelvetro, Zocca e Montese. In particolare, l’infermiere di comunità garantisce un’assistenza di prossimità in stretta collaborazione con altri professionisti sanitari e l’associazionismo locale. In aumento le attività dell’assistenza domiciliare, finalizzata all’erogazione, presso le abitazioni dei pazienti, di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità variabile nell’ambito di specifici percorsi di cura e di un piano personale di assistenza, in sinergia con la rete dei Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta. Sono complessivamente 1514 i pazienti assistiti a domicilio al 2024 nel Distretto di Vignola, di cui 522 nuove attivazioni nell’anno in corso.Numeri importanti anche per la Cot (Centrale Operativa Territoriale) del Distretto di Vignola, la vera e propria “cabina di regia” che integra i servizi dell’ospedale con la rete del territorio, sia sanitaria che sociosanitaria. La Cot è operativa 7 giorni su 7 H12, con un’equipe formata da 5 infermieri, un coordinatore e 3 assistenti sociali. La sua attività conta in media oltre 300 contatti telefonici al mese, con mille raggiunti complessivamente nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto). Dalla Cot dipendono anche le dimissioni protette dei pazienti ricoverati in ospedale, che hanno sfiorato quota mille nel 2023, in netto incremento nel 2024 con 724 dimissioni protette definite fino al 31 agosto scorso (media mensile salita a 90,5 rispetto alle 83,2 dimissioni medie mensili nel 2023).La seduta si è conclusa con la proposta di approfondire, in un successivo incontro, lo stato di avanzamento delle future Case della comunità in integrazione con i punti già esistenti della rete socio-sanitaria.