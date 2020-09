Terre di Castelli: Incidenti e rischi in tempo reale su Twitter

Lunedì 14 settembre: una data importante per il territorio e per i rapporti con le istituzioni: il Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli inaugura il proprio profilo Twitter @PLTerreCastelli, segnando il primo importante passo nel progetto di avvicinamento della Polizia Locale ai Social network. Ci aggiungiamo ad altri 29 comandi di polizia locale della Regione Emilia Romagna, già presenti sui social network, tra cui 5 città capoluogo di provincia (Bologna, Modena, Parma, Ravenna e Forlì) e 12 Unioni di Comuni. https://autonomie.regione.emilia-romagna.it/polizia-locale/social-network

I nostri obiettivi sono rappresentati da quattro parole chiave: collaborazione, fiducia, trasparenza e soprattutto informazione. Sono questi i quattro punti cardinali che tracceranno la rotta della Polizia Locale sui social. Una grande opportunità per essere ancora di più al servizio della comunità e del territorio.

Anzitutto informazione “real time”. Sul profilo Twitter saranno segnalate tempestivamente eventuali criticità (ad esempio incidenti) o eventi pianificati che producono modifiche alla viabilità (cantieri, manifestazioni...), suggerendo in entrambi i casi viabilità alternative, minimizzando così i disagi per la cittadinanza. Saranno “twittati” messaggi mirati alla prevenzione, attraverso post di educazione stradale e di educazione civica oltre a messaggi che racconteranno alla cittadinanza i momenti operativi di servizio, nell’ottica di mantenere la massima trasparenza e rafforzare un costruttivo clima di fiducia. L’obiettivo ambizioso è di mettere a frutto le possibilità offerte dal web per creare un circuito virtuoso di comunicazione con i cittadini, un vero e proprio dialogo: un dialogo che permetterà alla cittadinanza e alla polizia di crescere insieme perché, come dicono gli inglesi: “la polizia sono i cittadini, i cittadini sono la polizia” cit. Sir Robert Peel Seguiteci e fateci seguire su Twitter @PLTerreCastelli