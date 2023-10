Terre di Castelli, Zeroseiplus: grande progetto per investire sull'infanzia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'ambizioso progetto Zeroseiplus, presentato questa mattina a Vignola, vede una collaborazione in partnership tra il settore pubblico e quello privato di alcuni dei più noti soggetti già operanti sul territorio: la cooperativa sociale La Lumaca di Modena, l'Unione Comuni Terre di Castelli, l'Asp Terre di Castelli 'Giorgio Gasperini', la Società Dolce di Bologna. Con una durata di oltre 3 anni, agisce su 9 comuni della provincia di Modena - Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca - con l'obiettivo di 'ampliare e diversificare l'offerta dei servizi educativi per l'infanzia, adattandola maggiormente ai bisogni delle famiglie, per supportarle nella conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, potenziando i servizi e le proposte in modo omogeneo sul territorio'.Zeroseiplus è stato selezionato e finanziato attraverso il bando 'Comincio da zero' promosso da 'Con i bambini impresa sociale', la società senza scopo di lucro costituita per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile , previsti dal Protocollo d'Intesa stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l'associazione delle Fondazioni di origine bancaria. Un finanziamento, quello di 'Con i bambini impresa sociale' che copre il 90% delle spese dell'intero progetto (che ha un costo complessivo di oltre 800mila euro nel triennio), con il 10% a carico degli enti locali.

A presentare il complesso sistema di attività che verrà messo in campo sono stati Chiara Bevilacqua, referente di progetto 'Con i bambini', in collegamento da Roma, il presidente dell'Unione Terre Castelli e sindaco di Marano Giovanni Galli, il presidente de La Lumaca Guido Ricci, la coordinatrice Mariella Ronga, Elisa Guerzoni di Società Dolce e il presidente di Asp Terre di Castelli Marco Franchini (foto sotto) il quale ha sottolineato la connessione tra lotta alla poverta educativa minorile e lotta alla devianza in età giovanile e adulta.







Elisa Guerzoni si è invece soffermata sulla iniziativa 'Ti accompagno mamma' che prevede incontri nelle case delle neomamme per venire incontro ai loro bisogni e prevenire le difficoltà del periodo successivo al parto. Un servizio per la prima infanzia che si unisce a quello di 'maternage' e che è rivolto in particolare ai genitori che, per la prima volta, sono chiamati ad accogliere una nuova vita.



'Obiettivi generali del progetto sono offrire servizi educativi di qualità ai bambini, offrendo loro l'opportunità di sviluppare abilità e competenze in ambienti stimolanti e inclusive' - ha spiegato Ricci.

Nel dettaglio i nuovi servizi educativi includono:

1. Centri Estivi: già durante la scorsa stagione estiva, i genitori hanno avuto a disposizione 8 centri estivi (3 rivolti all'infanzia e 5 al nido) in diversi Comuni appositamente progettati per i bambini in età 0-6 anni. Questi centri hanno offerto programmi di gioco e attività educative sotto la supervisione di personale qualificato, garantendo un ambiente sicuro e divertente per i bambini.

2. Consulenze per le Famiglie: servizi di consulenza per le famiglie, dove genitori e caregiver potranno ricevere supporto e orientamento su questioni legate all'educazione, alla crescita e allo sviluppo dei loro figli.

3. Maternage: Il servizio offrirà un sostegno essenziale alle madri nei primi anni di vita dei loro bambini. Saranno organizzati incontri regolari dove le madri potranno scambiarsi esperienze e ricevere consigli utili.

4. Prolungamento Orario al Nido: per venire incontro alle esigenze delle famiglie del territorio, si prevede un'estensione oraria, nell'ambito dei servizi 0-3 anni, prolungamento orario educativo.

5. Laboratori bambini-genitori: calendari di incontri sulla natura e nella natura insieme a educatori esperti per fornire ai bambini e agli adulti differenti chiavi di lettura per interpretare e comprendere l'ambiente e il territorio.

6. Laboratori di outdoor education: laboratori all'aria aperta per bambini 0-3 che si svolgeranno durante tutte le stagioni dell'anno per accrescere le capacità sociali dei bambini e delle bambine in un contesto diverso da quello che vivono abitualmente

7. Nuovi servizi 0-3 'Piccoli Passi': ha l'obiettivo di intercettare e offrire una soluzione a chi non vede ancora nel nido il luogo adatto di sostegno alla crescita del proprio bambino e predilige il contesto educativo 'assaporato' per alcune ore.

8. BLA BLA Festival: festival dedicato ai bambini con le loro famiglie e agli operatori del settore, con momenti di gioco ma anche formazione con importanti relatori dell'ottica dell'innovazione educativa e pedagogica.



Il progetto, partito nella primavera scorsa, ad oggi ha realizzato 33 laboratori per nidi di outdoor education con il coinvolgimento di circa 600 bambini, 8 centri estivi con il coinvolgimento di 225 frequenze/settimane in relazione alle settimane di apertura del servizio, 19 laboratori bambini-genitori con il coinvolgimento di 107 famiglie, e il Bla Bla festival dal 6 all'8 ottobre scorsi che ha riscosso una grande partecipazione. Sono invece in partenza a novembre i nuovi servizi 0-3 'Piccoli Passi'. Il servizio attivo nei territori di Guiglia, Castelvetro e Vignola fino al mese di giugno. Sarà attivo da novembre a maggio il servizio di maternage dedicato all'accoglienza di bambine e bambini (0-3 anni) insieme agli adulti di riferimento presso le Biblioteche Comunali di Savignano, Spilamberto e Zocca. Il Prolungamento Orario al nido 'Le Margherite' di Spilamberto partirà da novembre a giugno. Le consulenze per le famiglie saranno attive da novembre sino alla primavera prossima. I servizi di Zeroseiplus proseguiranno sino al 2026. Tutti i servizi del progetto Zeroseiplus sono gratuiti e riservati alle le famiglie residenti nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli e Montese con Isee fino a 15.000 euro. Per accedere ai servizi in partenza è necessario partecipare al bando pubblicato sul sito di progetto. Le domande di iscrizione sono aperte fino al 23 ottobre 2023.