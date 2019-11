Terremoto, ultima pratica a Mirandola: in totale assegnati 470 milioni

Mirandola

Il Comune di, nel cuore dell'area del sisma 2012, ha licenziato l'ultima pratica (Mude) di assegnazione dei contributi entro la scadenza stabilita dal commissario per la ricostruzione e presidente della Regione, Stefano Bonaccini. L'atto è avvenuto da parte dell'ufficio comunale edilizia-urbanistica, nel rispetto della tempistica assegnata dalle ordinanze commissariali. Finora, i contributi assegnati per la ricostruzione relativi all'intero territorio comunale sono stati 1.131, per un totale di quasi 470 milioni di euro assegnati.e' stato tra i primi Comuni del cratere a completare l'emissione delle ordinanze di concessione dei contributi. Adesso l'attenzione resta comunque alta: sia per i privati che in particolare sul piano delle opere pubbliche la cui attuazione diventa ogni giorno piu' impegnativa', commentano il sindaco Alberto Greco e l'assessore alla Ricostruzione Letizia Budri.Restando a tema, oggi e' stata ricevuta in municipio la prof giapponese Akiko Nakajima, specializzata in Ingegneria e docente di edilizia abitativa alla Wayo University di Kyoto. Direttrice della Npo Sumida Sawayaka Net (Edilizia abitativa confortevole e Network di supporto alla comunita') nel quartiere Sumida di Tokyo, la prof si trova in Italia per una ricerca su problematiche e le politiche abitative. Spiega Budri: 'Abbiamo riscontrato un forte interesse da parte sua alle misure di prevenzione dei disastri, ed in particolare quelle relative agli alloggi di emergenza come ad esempio i Map (i moduli provvisori, ndr), alle abitazioni temporanee e all'edilizia nella ricostruzione post terremoto nella nostra provincia'.Nella foto, il sindaco Alberto Greco e l'assessore alla Ricostruzione Letizia Budri, insieme a Akiko Nakajima