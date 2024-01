Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Intorno alla 4.20 un boato fortissimo ha svegliato i residenti di tutta la frazione. Probabilmente a causa di una fuga di gas, l'esplosione ha fatto crollare una palazzina di tre piani, danneggiando anche grondaie e infissi delle case vicine.La forza dell'onda d'urto, incanalata tra due schiere di palazzi, è stata talmente violenta da trascinare i detriti fino oltre alla strada principale, via Chiesa, abbattendo una cancellata e frantumando i vetri del palazzo di fronte. Disagi anche alla viabilità e al trasporto pubblico.Una signora anziana è stata estratta dalle macerie dai vigili del fuoco ed accompagnata in ospedale. Illesi gli altri cinque componenti della famiglia che vive nel palazzo.Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, intervenuti con cinque squadre, i carabinieri con una unità cinofila, il team Usar, la polizia locale, i sanitari del 118 e la protezione civile per escludere la presenza di altre persone coinvolte.