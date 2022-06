Torna Finale Estense, il programma giorno per giorno

Finale Emilia si prepara: le cerchie stanno completando gli allenamenti, le taverne definiscono gli approvvigionamenti di vivande, le prove costume per chi deve sfilare volgono al termine.È il momento di Finalestense, che torna dopo due anni di assenza.Sarà la XXV edizione della manifestazione, nata come pura rievocazione storica ma poi divenuta un evento a tutto tondo, capace di coinvolgere la cittadinanza finalese.Il tema scelto per il Finalestense 2022 è “Dame, cortigiane e popolane nel Ducato Estense”, un titolo evocativo che vuole sottolineare come siano state tante le figure femminili che hanno influito su quel periodo storico - da Lucrezia Borgia e Isabella d’Este, fino a Margherita Gonzaga ed Eleonora d’Aragona - e che prosegue nel solco delle iniziative, volute dall’amministrazione nel corso dell’anno, dedicate alla valorizzazione delle figure femminili del nostro territorio e nella storia.Il programma è molto ricco, non mancheranno i giochi per la disfida del Palio del Cerchie, i personaggi singolari, le diverse spettacolazioni, i mercati artistici e i locali dove rifocillarsi.Verrà riproposto anche il banchetto rinascimentale, nella serata di sabato 18 giugno, a cura della Pro Loco Finale Emilia.Ad arricchire l’evento è prevista inoltre la VI edizione del concorso fotografico “Scorci su Finalestense”, organizzato dalle associazioni I Fotograf, La moda nei tempi e Lo Cantacucco.Venerdì 17 giugnoDalle ore 20.00 - Piazza Baccarini e Via Trento TriesteApertura delle taverne, del mercato e delle botteghe artigianeGiochi antichi per grandi e picciniOre 20.30 - Torre dei ModenesiBenedizione dei gonfaloni e delle cerchieOre 21.30 - Scalinata dell’AcquedottoIl Gran Corteo della Città del Finale: nobili, popolani, armati e figuranti si apprestano a raggiungereil luogo dei festeggiamentiOre 22.00 – Giardini PubbliciIncontro giocoso tra La Corte Estense e le Cerchie del FinaleOre 22.30 - Piazza del Teatro SocialeRito propiziatorio alle sfide del PalioINFERNOFuoco, combattimenti e acrobazie con i MERCENARI D’ORIENTEOre 23.00 – Piazza del Teatro SocialeApertura dei giochi del Palio con la disfida delle muraMusici, saltimbanchi e artisti girovaghi per le vie del borgoDalle ore 16.00 - Via Trento Trieste. Apertura del mercato e delle botteghe artigianeIl Palio delle CerchieVia Trento Trieste e Piazza del Teatroore 16.30 - Disfida del Nemico alla Porteore 18.30 - Disfide delle AcquaioleGiochi antichi per grandi e picciniEsibizione di danze rinascimentali, duelli e dimostrazioni di scherma storicaPiazza BaccariniAccampamento dei falconieri del DucaMusicisti, saltimbanchi e artisti girovaghi per le vie del borgoDalle ore 19.00 - Piazza Baccarini e Via Trento TriesteCibi e bevande da re nelle taverne e nelle locande del FinaleOre 21.00 – Banchetto Rinascimentale. Meraviglie culinarie alla Corte Estense(a cura di Pro Loco Finale Emilia, cell. 340 2789159)Dalle ore 21.30 – Piazza del Teatro, la musica dei Daridel Pagan Folk accompagna le danze del fuocoOre 21.30 – Via Trento TriesteIl Banditore Stratuz, accompagnato dai Tamburi del Finale, darà ordini e tariffe da osservarsi dalli paroni che con le navi vanno dal Finale a FerraraOre 22.00 – Via Trento Trieste - Le Streghe della TersicoreOre 22.30 – Via Trento Trieste - Le danzatrici delle terre d’OrienteDalle ore 16.00 - Via Trento TriesteApertura del mercato e delle botteghe artigianeIl Palio delle Cerchieore 16.30 - Via Trento Trieste, incrocio Via Scipione BalbiDisfida della Ruotaore 18.30 - Piazza del TeatroDisfida del GuadoGiochi antichi per grandi e piccini - Esibizione di danze rinascimentaliDuelli e dimostrazioni di scherma storicaPiazza BaccariniAccampamento dei falconieri del DucaMusicisti, saltimbanchi e artisti girovaghi per le vie del borgoDalle ore 19.00 - Centro StoricoCibi e bevande da re nelle taverne e nelle locande del FinaleOre 21.00 - Scalinata dell’AcquedottoIl Gran Corteo della Città del Finale: nobili, popolani, armati e figuranti s’apprestano a festeggiare i vincitori del PalioOre 21.30 – Giardini PubbliciIncontro giocoso tra La Corte Estense e le Cerchie del FinaleOre 22.00 – Piazza del TeatroGiochi di bandiere con il Gruppo Storico Sbandieratori e Musici del Ducato di ParmaDisfida finale e premiazione della cerchia vincitriceI PROTAGONISTI: GRUPPI STORICI MILITARII Conestabili del FinaleLaboratorio RinascimentaleIl Mercato Storico Rinascimentale de La Moda nei Tempi e dell’Associazione Lo CantacuccoUn angolo di vita quotidiana con i Tigrotti del FinaleLe botteghe artigiane dei Mastri nel TempoI giochi di un tempo dell’Associazione Dado d’OroAssociazione Ordine delle CerchieI Tamburini del FinaleLe Streghe della Tersicore DanzaGerman Tavela, in arte Civi e le sue follie itinerantiGruppo Danze Rinascimentali Il LauroDanze Rinascimentali della Compagnia del SaltarelloLe Ali della Terra Associazione Culturale di FalconeriaCompagnia del Governatore delle Antiche Terre del GamberoSbandieratori, musici e chiarine del Rione Furnas di CopparoGruppo Storico Sbandieratori e Musici del Ducato di ParmaGruppo Storico Città di SabbionetaI Nobili della Cerchia della LumacaI Mercenari d’OrienteMonaldo Istrio lo GiullaroDaridel Pagan FolkCompagnia SaltafossumErrabundi MusiciTaverna de lo Mastino - Cerchia dei Bulldog di BoariaTaverna de lo Drago Pirata - Cerchie dei Dragoni e dei PiratiTaverna de lo Monaco Cappuccino - Cerchia dei CappucciniTaverna de lo Magnagatto - Cerchia della MaiolicaTaverna de lo Guardiano - Cerchia dei Guardiani dei PontiTaverna de lo Portone - Cerchia del PortoneTaverna Seminarii Tauri - Cerchia dei Tori del Seminario5 - VII - VIII - IX - X - XI Edizione - Cerchia dell’Obizzo4 - I - II - III - XIV Edizione - Cerchia della Gazza Ladra3 - IV - V - VI Edizione - Cerchia della Maiolica3 - XIII - XV - XIX Edizione - Cerchia dei Bulldog di Boaria3 - XI - XXI - XXIII Edizione - Cerchia di San Lorenzo2- XVII - XVIII Edizione - Cerchia dei Tori del Seminario2 - XX - XXII Edizione - Cerchia del Portone1 -XII Edizione - Cerchia dei Dragoni1 -XXIV Edizione - Cerchia dei Guardiani dei PontiOrganizzato dalle associazioni I Fotograf, La moda nei tempi e Lo Cantacucco, è aperto a tutti. Le foto devono essere realizzate esclusivamente nell'ambito della manifestazione dal 17 al 19 giugno. Ogni autore potrà inviare un massimo di quattro immagini. I vincitori del concorso verranno comunicati non prima di agosto 2022.