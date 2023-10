Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Grazie alla prestazione del pilota Mauro Pellegrino su Stars e Stripes che ha realizzato 95 metri in finale aggiudicandosi il primo posto dopo una qualifica che ha registrato il record di 130 metri.Il tris Italiano è arrivato dopo un campionato dominato dalla prima all’ultima gara anche se, qualche settimana fa, tutto sembrava perduto dopo una rottura che avrebbe messo al tappeto molti team ma la Scuderia Piede Pesante è riuscita a realizzare un’impresa sportiva realizzando in pochi giorni un motore in grado di concludere in modo trionfale il campionato.'Risultati di questo tipo - ha commentato la vice presidente Marianna Berselli - si raggiungono grazie al duro lavoro di un team che crede nel proprie idee e nella possibilità di raggiungere sempre nuovi traguardi e grazie a sponsor locali che credono in un progetto a dir poco vincente. Un progetto nato diversi anni fa con l’obiettivo di stupire con risultati importanti che negli ultimi anni si sono concretizzati portando la Scuderia Sassolese a raggiungere il top in Italia e in Europa'.