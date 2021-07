Tragedia a Bastiglia, muore una bambina di due anni

Tragedia a Bastiglia. Oggi pomeriggio, poco dopo le 14, una bambina di due anni è morta in seguito a una crisi cardio respiratoria. La piccola, che abita in un appartamento nel centro del paese, pare si sia sentita male in casa. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, l'ambulanza e l'elicottero del 118, atterrato nella vicina via Verdi. La bimba è stata trasporta con l'elisoccorso al Policlinico dove è deceduta dopo poco. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato al decesso.