Tragedia a Massa Finalese, 96enne accoltella la moglie inferma

Tragedia della disperazione oggi pomeriggio a Massa Finalese. Alle 13.45 un 96enne di Massa Finalese ha accoltellato all’altezza della gola la moglie 86enne, confinata su un letto da circa due anni per problemi di salute.la quale ha lanciato l’allarme dopo aver sentito le urla della donna.La donna, in pericolo di vita, è stata trasportata in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna mentre il marito - fermato dai carabinieri di Carpi - è stato fermato ed accompagnato presso il Centro di Igiene Mentale dell’ospedale Ramazzini.