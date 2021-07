Tragedia a Novi, muore 16enne dopo essere stato investito da un'auto

Tragedia a Rovereto di Novi. Un ragazzo di 16 anni, Nicolò Petenatti, è morto oggi dopo essere stato investito da un'auto, una Bmw, mentre in sella alla sua bicicletta percorreva via Chiesa Nord. Trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna, era stato ricoverato in terapia intensiva: è morto oggi pomeriggio in ospedale.