Tragedia nel reggiano, muoiono due giovani escursionisti

Tragedia questa mattina sul monte Casarola nel Reggiano. Due escursionisti hanno perso la vita: si tratta del 28enne residente di Formigine David Santiago Rodriguez Perdomo e di un uomo di 31 anni di Sant’Ilario d’Enza Lorenzo Ferrigno.Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri gli escursionisti si trovavano ai piedi del monte quando sono scivolati finendo in un dirupo per circa 300 metri.Per raggiungere e recuperare i corpi sono servite ore a causa del forte vento che ha impedito all’elicottero di intervenire. Soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri hanno raggiunto l’area a piedi.

