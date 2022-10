Tre giorni e 306 ragazzi coinvolti per Puliamo Vignola

In totale, alla fine dei tre giorni, saranno ben 306 i ragazzi che si saranno cimentati, con guanti e pinze, con la pulizia delle aree verdi della città e la differenziazione dei rifiuti raccolti. E’ partito oggi, con spontaneo entusiasmo da parte degli studenti, il progetto di accoglienza delle classi prime messo a punto dai docenti e dalla dirigenza dell’Istituto scolastico Levi. 11 classi per un totale di 306 alunni che, suddivisi su tre mattinate, accompagnati dai docenti e dai volontari civici del progetto di comunità “PuliAMO Vignola”, si metteranno alla prova per contribuire al decoro del territorio dove vivono e studiano.Il ritrovo, per tre mattine consecutive (martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre), è in piazza dei Contrari, dove i volontari civici distribuiscono gli strumenti per la raccolta e spiegano le modalità con cui si raccolgono i rifiuti (mai con le mani! Sempre con le pinze) e come si differenziano.“Ringraziamo la scuola – ha commentato Emilia Muratori – che ha voluto riprendere, dopo lo stop imposto dal Covid, il tradizionale progetto di accoglienza delle classi prime declinandolo come progetto civico di contributo al decoro della città. Stamattina è stato davvero soddisfacente vedere questi giovani impegnarsi con sacchi e pinze e discutere tra di loro in quale sacco esattamente i rifiuti dovevano essere risposti. Una esperienza che ritengo utile non solo a creare comunità tra ragazzi che non si conoscono, ma anche propedeutica alla crescita di una coscienza civica nei giovani cittadini”.