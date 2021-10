Trento, scivola durante l'arrampicata: muore 26enne di Maranello

Tragedia ieri in provincia di Trento. Elena Pellegrini, 26 anni di Maranello, si trovava in Val Daone con degli amici per praticare bouldering, l'arrampicata su grossi massi rocciosi, quando si è allontanata temporaneamente dal gruppo senza più fare ritorno.Immediatamente sono partite le ricerche lungo il greto del fiume Chiese, dove i soccorritori, intorno alle 17.40 hanno trovato il corpo senza vita della giovane.Fatali le ferite riportare dopo essere scivolata per diversi metri lungo un pendio di grossi massi rocciosi. Sul posto è volato l'elicottero di Trentino Emergenza: i sanitari non ha potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza.