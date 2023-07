Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni sul posto.Presenti nei punti più critici le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il Comune più colpito è Lama Mocogno.Sono state oltre cento le richieste di intervento pervenute alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Modena. Dieci le squadre impegnate da tutti i distaccamenti compresi i Volontari VF e tre mezzi aerei per fare fronte ai numerosi alberi caduti ed alcuni tetti scoperchiati, in particolare nel comune di Lama Mocogno e di Pavullo dove le coperture sono state divelte in numerosi capannoni della zona industriale. Circa 70 gli interventi condotti finora dalle squadre Vigili del Fuoco.Articolo in aggiornamento