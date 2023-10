Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il broncoscopio, già in uso a Mirandola, va così ad arricchire e completare la dotazione in uso ai professionisti, che già potevano contare su altri strumenti di pneumologia interventistica come l’EBUS, anch’esso donato da La Nostra Mirandola negli anni scorsi: le due tecnologie si integrano e consentono di affinare la qualità diagnostica a vantaggio del paziente. Sono circa 150 le prestazioni che ogni anno vengono effettuate con il broncoscopio.'Siamo ancora una volta estremamente grati all’associazione La Nostra Mirandola e alla Professoressa Arbizzi per questa donazione – sottolineano Alessandro Andreani, direttore della Pneumologia di Mirandola, Giuseppe Licitra della direzione sanitaria del Santa Maria Bianca, e Annamaria Ferraresi, Direttrice del Distretto di Mirandola –. Lo strumento arricchisce e completa il bagaglio di tecnologie in uso ai nostri professionisti, andando ad aumentare la qualità dell’offerta a vantaggio dei cittadini del territorio'.