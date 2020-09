Tunisino, già espulso dall'Italia, tenta estorsione a un vignolese

Ieri, i carabinieri di Vignola, hanno arrestato un cittadino tunisino di 24 anni, in Italia senza fissa dimora e già noto per precedenti di polizia. L'uomo è accusato di tentata estorsione e ingresso illegale nel territorio dello Stato. Verso le 12:30 il tunisino ha incontrato per strada un signore del luogo e, minacciandolo di morte, gli ha intimato di fare un prelievo di 500 euro dalla banca.La vittima è entrata in banca chiedendo di prelevare dal suo conto corrente il denaro, per poi chiedere, visibilmente impaurito, di poter uscire da una porta laterale. L’operatore dell’istituto di credito, avendo compreso la difficoltà della persona, ha chiamato i carabinieri i quali dopo aver appreso le notizie necessarie, hanno individuato e fermato il cittadino straniero poco distante dall’istituto di credito. L’uomo è stato subito arrestato per tentata estorsione e segnalato per essere illegalmente rientrato nel territorio italiano dopo esservi stato espulso.