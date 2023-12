Turismo, Fdi: 'Nel boom di Modena, Pavullo incassa sonora bocciatura'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, responsabile turismo di Fratelli d’Italia.'L’enogastronomia attira, certo, ma non si può pretendere che traini l’economia turistica di un intero territorio. E il -17% degli arrivi nel 2023 certifica proprio quella “povertà” del cartellone turistico che abbiamo denunciato a più riprese.

Abbiamo un castello, abbiamo percorsi naturalistici, abbiamo una pieve medioevale, abbiamo un palazzo e un giardino ducali. Siamo terra di pittori e di scultori, abbiamo una grande professionista all’ufficio cultura che riteniamo andrebbe incentivata. E invece cosa resta? Che avremo una rotonda (quando ancora non si sa) dedicata alla Crescentina' - chiude Federica Galloni.



'Nel 2019 Pavullo è stato il Comune con la maggiore crescita percentuale (+47%) sul turismo di tutta la provincia modenese dovuto ad una strategia precisa negli anni precedenti. Il successo non è frutto del caso ma dipende da visione e impegno. Eventi come il Festival della Filosofia, che per la prima volta vedeva lectio magistralis a Pavullo, la tre giorni del Festival della Storia a Montecuccolo e un centro storico vestito a festa nelle festività natalizie avevano fatto la differenza. Tutti eventi abbondanti negli ultimi due anni. Non a caso nel dicembre 2019 il dato si attestava a +90%: allora l’atmosfera era indubbiamente natalizia è ciò, lo insegnano alle lezioni di marketing, ha effetti positivi sull’affluenza e sullo shopping' - afferma Daniele Iseppi, capogruppo in consiglio comunale ed ex vice sindaco. 'Ciò che è stato fatto, di nuovo e di positivo, si deve al grande lavoro del nostro ex Parroco: come non ricordare i tanti concerti in chiesa e il meraviglioso albero sul sagrato dello scorso anno. Unica nota positiva il grande lavoro della Pro loco che solo parzialmente però può supplire al fallimento della strategia turistica di questa Amministrazione' - concludono i due esponenti pavullesi.