'Noi cittadini di Ubersetto da 3 anni stiamo continuamente segnalando all'amministrazione di Formigine questa situazione di degrado, sporcizia e inciviltà, che si ripete continuamente nella zona laterale a via Quattro Passi (più precisamente via Paolo Borsellino). È un continuo sversamento illegale di rifiuti, di ogni tipo: mobili, gomme per auto, rifiuti di cantiere, persino profilattici e tanto altro. È una situazione insostenibile. Paghiamo e anche profumatamente le tasse, ma chiediamo che la civiltà e la legalità siano rispettate da tutti! E che questi personaggi incivili vengano multati come dovuto. L'amministrazione comunale di Formigine deve fare di più, unitamente alle forze dell'ordine; lo chiediamo tutti noi cittadini di Formigine e non solo.', racconta Paolo Zecchini, residente della zona.