La donna, ha indicato ai Carabinieri l'uomo che l'aveva aggredita e che si trovava ancora nei pressi del locale. Alla richiesta dei documenti l'uomo, già visibilimente alterato, è andato in escandescenza, scontrandosi fisicamente e minacciosamente i militari per poi spingerli con violenza lontano da sé, sputando e inveendo verbalmente contro di loro per opporsi all’identificazione.Tanto basta per bloccare l'uomo e accompagnarlo presso gli uffici per la sua identificazione. Il 54enne di origini tunisine, è stato così dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e nella mattinata odierna è stata condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo.