i militari della locale Tenenza hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un cittadino 30enne, originario del Marocco, che in evidente stato di ubriachezza aveva rovesciato in terra alcuni tavolini di un bar, cercando di danneggiare anche alcune auto in sosta. Nonostante il tentativo di allontanarsi alla vista della pattuglia, è stato bloccato, identificato e denunciato per il reato di danneggiamento.Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno fermato l’autista di un camion, che aveva imboccato contromano la rotonda di immissione sulla strada pedemontana. La segnalazione era stata fatta al 112 da un altro automobilista.I militari hanno prontamente raggiunto l’autoarticolato e, dopo aver identificato il conducente, lo hanno sottoposto all’alcoltest. Il 42enne è risultato positivo con un valore superiore ai limiti consentiti dalla legge.E’ stato segnalato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre il camion è stato sottoposto a fermo amministrativo.Stessa sorte è toccata ad una 23enne di Serramazzoni, che è risultata positiva all’etilometro. Anche per lei è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, con contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica di Modena.