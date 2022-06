Ubriaco, molesta persone e danneggia auto in sosta, arrestato

In preda ai fumi dell'alcol aveva ingaggiato una lite con alcune persone e poi si era scagliato contro auto in sosta, danneggiandole. Solo l'arrivo del Carabinieri ha messo fine alla sua furia procedendo con l'arresto sul posto per danneggiamento aggravato. È successo intorno alla mezzanotte a Cavezzo. Qui i Carabinieri della Stazione di Medolla sono intervenuti su segnalazione di un gruppo di persone molestate dall'uomo che in stato di ubriachezza si era avventato sulle auto in sosta.

L’intervento dei Carabinieri ha consentito di interrompere la condotta dell’uomo, che è stato tratto in arresto. Questa mattina è condotto davanti al Giudice per la direttissima.