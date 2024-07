Ucman, ecco la nuova giunta coi sindaci neoeletti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il presidente Marco Poletti ha attribuito a Monja Zaniboni, vicepresidente, le deleghe a bilancio e finanze, progettazione territoriale e promozione del benessere delle famiglie, amministrazione e contabilità del servizio alla comunità. Michele Goldoni, riconfermato sindaco di San Felice, si occuperà di Polizia Locale, trasformazione digitale e controllo di gestione; a Marika Menozzi, neo sindaco di Concordia, sono state attribuite le deleghe educazione e saperi, formazione, scuola di musica “C&G Andreoli” e comunicazione.

Il nuovo sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini, si occuperà di sismica, protezione civile e Suap (Sportello Unico Attività Produttive), mentre Alberto Calciolari, sindaco di Medolla per il secondo mandato, coordinerà le deleghe di ufficio di piano, servizio sociale e autorizzazione, monitoraggio e vigilanza per l’accesso alle strutture dei servizi pubblici e privati. Al neo sindaco di San Possidonio, Veronica Morselli, sono state attribuite le deleghe al sistema bibliotecario, educazione e politiche ambientali, tutela degli animali e agricoltura. Restano in capo al presidente Poletti le deleghe organizzazione e affari generali, personale, tributi, promozione del territorio, assetto idrogeologico e politiche del lavoro e dello sviluppo economico.



'Ringrazio i miei colleghi sindaci per la collaborazione, l’impegno e la serietà con i quali andranno a ricoprire ed esercitare i loro ruoli di Assessori dell’Unione - afferma il presidente Poletti - Ci attendono anni di lavoro intenso, da svolgere in piena collaborazione, per raggiungere obiettivi ambiziosi per i territori dei nostri Comuni e per tutta l’Area Nord. L’Unione dovrà essere capace di erogare servizi sempre più vicini ai cittadini, sviluppando politiche sinergiche nell’educazione, nel sociale e nella sicurezza, così come dovrà porre in atto politiche ambientali e in grado di valorizzare l’attrattività del territorio. Siamo pronti per costruire nuovi scenari di crescita, sviluppo sostenibile e innovazione'.