Un carico di droga in camper: arrestato dai Carabinieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’uomo era stato notato aggirarsi con fare sospetto nel centro di Maranello e alla vista dei Carabinieri, in tutta fretta era salito a bordo di un camper provando ad allontanarsi. Raggiunto dai Militari persona e mezzo sono stati perquisiti. Atto che ha portato alla scoperta dell'ingente quantitativo di droga. L'uomo, arrestato sul posto, è condotta presso la Casa Circondariale di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre nell'ambito degli ultimi controlli sul territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano, la notte del 21 novembre, sulla SS12 nel tratto di strada di Serramazzoni, hanno proceduto al controllo di un’autovettura sospetta, guidata da un 34enne e con a bordo due persone.

Dopo un primo controllo i militari hanno procduto ad una perquisizione che ha portato al rinvenimento di 2 grammi di cocaina e un flaconcino contenente del metadone. La sostanza stupefacente è stata posta in sequestro e le tre persone sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura di Modena. Inoltre, a carico del conducente si è proceduto al ritiro della patente di guida per il successivo provvedimento di sospensione.



Altra persona segnalata alla prefettura di Modena perché trovata in possesso di sostanza stupefacente fermata a Maranello. Si tratta di un 21enne, trovato in possesso di una dose di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.