Un centro di accoglienza a Corlo di Formigine

Un primo finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha consentito l’avvio dei lavori nel 2014, e negli anni successivi il Parroco con ammirevole tenacia e determinazione ha raccolto i fondi necessari fino al completamento esterno dell’edificio. La strada per la conclusione dell’opera sarebbe stata ancora lunga se non fosse intervenuta nel 2023 Fondazione Azimut con il suo decisivo contributo.Fondazione Azimut è un ente filantropico che opera dal 2011 con iniziative di interesse sociale rivolte in modo specifico all’area del bisogno economico e che viene sostenuta prevalentemente da Azimut Holding mediante la previsione statutaria di destinazione dell’1% dell’utile annuo lordo.

Ora i 12 piccoli appartamenti sono pronti per essere abitati, mentre è già in funzione il centro anziani a piano terra dell’immobile e sono attivi il vicino centro sportivo e la scuola per l’infanzia. Gli ospiti degli appartamenti si troveranno quindi in un contesto dotato di servizi in grado di rispondere a diverse esigenze.

All’inaugurazione è stato presente il presidente di Fondazione Azimut, Marco Lori, e i consulenti finanziari del Gruppo Azimut operanti in zona che hanno proposto il sostegno al progetto e lo hanno seguito fino alla sua conclusione.

'Siamo particolarmente felici di aver aiutato un parroco coraggioso a concludere una iniziativa così meritevole - commenta Marco Lori -. Fondazione Azimut è attualmente impegnata in molte regioni italiane nel sostenere un centinaio di progetti, tutti nell’ambito del contrasto alla povertà, e che hanno quale obiettivo quello di aiutare persone meno fortunate di noi nel riconquistare standard di vita dignitosi. In questi ultimi dodici anni, Fondazione Azimut ha erogato circa 15 milioni per aiutare persone in difficoltà'.