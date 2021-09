Unione Area nord: Corciolani (PD) nuovo presidente con i voti Lega

'Nonostante il centro destra avesse la maggioranza, la Lega ha deciso di accordarsi con il PD per votare un sindaco del PD presidente dell'Unione dei Comuni Area Nord. Adesso a difendere, a nome di tutti, l'ospedale di Mirandola, a chiedere una viabilità migliore o a sollecitare il questore a rinfoltire gli organici della polizia ci sarà un PD. Non ci sembra ciò che gli elettori hanno chiesto votando massicciamente centro destra. Sono e rimango fieramente anticomunista. Per questo ho votato contro a questo inciucio targato Lega-Pd'. Così Mauro Neri, Capogruppo Forza Italia Ucman, commenta l'elezione, a presidente dell'Unione dei Comuni dell'Area Nord, del sindaco di Medolla Alberto Calciolari. Una elezione che avviene a pochi giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgeranno il comune di Finale Emilia, dopo l'uscita di Mirandola individuato come nuovo comune capofila, anche per dimensione, di una nuova Unione a otto.'Così si scaricano i nostri sindaci Palazzi e Goldoni' - affermano Mauro Neri Capogruppo Forza Italia e Antonio Platis, consigliere provinciale Forza Italia, che già da qualche giorno, di fronte ad una ipotesi già ventilata di convergenza Lega sulla scelta di un sindaco PD alla guida dell'Unione avevano paventato un voto nettamente contrario. Condiviso con i consiglieri Ucman di centro destra Stefano Venturini (Crescere Cavezzo), Marian Lugli (Fratelli d'Italia Mirandola e Giorgio Cavazzoli) Fratelli d'Italia Finale Emilia'Noi riteniamo che questo modus operandi politico che si è esplicitato anche questa sera sia l'ennesima prova che davanti all'interesse del buon funzionamento dell'Unione è stato anteposto l'interesse 'mirandolese' di uscita dall'Ucman in cambio del voto ad un sindaco del PD' - affermano i consiglieri di FDI. Il 'partitone' ha esautorato in modo poco elegante Lisa Luppi per attuare l'accordo 'sotto banco' Lega/PD.Ribadiamo la nostra totale contrarietà ad accordi di bassa 'Lega' - concludono i consiglieri Venturini, Lugli e Cavazzoli - che mai abbiamo appoggiato per la coerenza politica che ci contraddistingue e nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori di centrodestra.Nella foto, Alberto Corciolani, sindaco di Medolla eletto nuovo presidente Unione dei Comuni dell'area nord