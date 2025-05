'Unione Distretto Ceramico, rendiconto 2024: ritardo non giustificabile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Su disposizione del Direttore dei Servizi Finanziari, nei giorni scorsi abbiamo ricevuto comunicazione del deposito, avvenuto il 6 maggio, del Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2024 dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e dell’Istituzione Servizi alla Persona. In base alla normativa, però, avrebbe dovuto essere approvato dal Consiglio dell'Unione del Distretto ceramico entro il 30 aprile. I motivi di tale ritardo sono stati attribuiti al cambio di software gestionale ma, probabilmente, ha inciso anche il passaggio della Presidenza della stessa Unione dal sindaco Zironi di Maranello al sindaco Mesini di Sassuolo'. Esordisce cosi il gruppo di consiglieri di Fratelli d’Italia in Unione.

La minoranza di destra dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico esprime 'seria preoccupazione in merito al ritardo nella presentazione del rendiconto 2024 e conseguente approvazione (non ancora avvenuta), considerandolo un segnale di potenziali rischi nella gestione trasparente e tempestiva delle finanze pubbliche dell’Unione. Senza contare che, invece, i bilanci dei Comuni che ne fanno parte sono stati approvati entro il 30 aprile senza avere, pertanto, i dati certi di essa'.'Riteniamo che una gestione responsabile e puntuale delle scadenze sia fondamentale per garantire la corretta trasparenza verso i cittadini e il corretto funzionamento delle istituzioni. Il ritardo, sull’origine del quale non sono state fornite risposte esaustive, potrebbe comprometterne l’immagine e la credibilità agli occhi della cittadinanza. Chiediamo pertanto che sia fornita una spiegazione soddisfacente sui motivi del mancato rispetto dei termini e che vengano adottate adeguate misure per ottemperare in futuro alle scadenze previste', dichiarano i consiglieri di Fdi Goldoni (Maranello), Giavelli (Sassuolo), Casali (Fiorano) e Borrelli (Formigine). 'La minoranza continuerà a monitorare attentamente la situazione e a intervenire affinché siano tutelati gli interessi dei cittadini e la trasparenza amministrativa'.