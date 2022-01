'Unione Sorbara, addio farmacie notturne: ecco la sanità eccellente'

'Dopo la chiusura dell’ospedale Regina Margherita e la sua riconversione in ospedale di Comunità e Hospice (anche se il vigente Piano Attuativo Locale lo voleva quale ospedale di prossimità con Punto di Primo Intervento part time) è stato deciso un altro taglio ai servizi sanitari: all’interno del territorio dell’Unione dei Comuni del Sorbara, dal 3 gennaio 2022 il servizio di guardia farmaceutica notturna, è stato “dismesso” a seguito dell’accordo tra l’Unione del Sorbara e Federfarma, i cittadini che necessitano di medicinali sono così “dirottati” a Modena o a Carpi. Non pagheranno il diritto addizionale notturno ma faranno chilometri e chilometri sostenendo costi di carburante e perdendo tempo. Per la maggioranza di centrosinistra, quelli dell’Unione sono sono “cittadini di serie B”?'A parlare sono i consiglieri di opposizione a Castelfranco e San Cesario, Cristina Girotti Zirotti, Modesto Amicucci e Sabina Piccinini.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.