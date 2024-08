Unione Terre di Castelli, assegnate le deleghe nella nuova Giunta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il vice-presidente Federico Ropa, sindaco di Zocca, si occuperà di Sicurezza e Corpo Unico di Polizia Locale e di Protezione Civile. Al sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi vanno le deleghe a Bilancio, Rapporti con le società Partecipate, Area Tecnica e Politiche Integrate per l’Urbanistica. La sindaca di Vignola Emilia Muratori dovrà occuparsi di Politiche Sanitarie, PNRR, Politiche Integrate per la Cultura e sistema Archivistico, Innovazione e Tecnopolo. Al sindaco di Savignano sul Panaro Enrico Tagliavini sono state assegnate le deleghe a Politiche Scolastiche, Politiche Integrate per i Giovani, Politiche per il lavoro, Osservatorio per la Legalità, Sistemi informativi e Transizione digitale.

Il neo-sindaco di Castelvetro Federico Poppi si occuperà di Comunicazione, Progetti di educazione alla pace, Marketing e Promozione territoriale e Politiche per il Turismo. Il sindaco di Marano sul Panaro Giovanni Galli sarà impegnato sui temi delle Politiche Sociali e sociosanitarie, Famiglia e Immigrazione ed Emporio Solidale EKO. Infine, al neo-sindaco di Spilamberto Massimo Glielmi sono state assegnate le deleghe a Ambiente e Transizione Ecologica, Politiche Abitative e Benessere animale.



'Sono soddisfatto della velocità con cui, come Giunta, ci presentiamo già operativi a beneficio della nostra comunità – ha commentato alla fine della prima riunione di Giunta Iacopo Lagazzi – Ho chiesto a tutti i colleghi sindaci, ma di questo ero già certo, il massimo impegno anche nelle materie che sono di competenza dell’Unione. Si tratta di temi complessi, delicati, che riguardano la vita concreta e quotidiana degli oltre 80mila residenti negli otto comuni dell’Unione Terre di Castelli. La celerità di questi primi adempimenti, nonostante l’approssimarsi del periodo feriale, ci consente di essere, fin da subito, tutti insieme al lavoro sulle materie oggetto delle nuove deleghe conferite'.