Urne aperte a Modena, alle 23 affluenza al 43.35%

L'affluenza alle 23 in provincia di Modena conferma il trend delle 19 e si ferma al 43.35%.Un dato superiore a quello nazionale dove l'affluenza alle 23 è sotto al 40%. Affluenza più alta a Vignola (56.64% per il referendum e 54.67% per le amministrative) e Montese (60.55% e 57.08% per le amministrative) dove si vota non solo per il referendum ma anche per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Il Comune con l'affluenza più bassa sinora è Fiumalbo 32.94%, quello con l'affluenza più alta, a parte Montese e Vignola, è Castelnuovo (46.72%).Ricordiamo che le urne restano aperte anche domani dalle 7 alle 15.