Usava pass della madre morta per parcheggiare negli spazi per disabili

Per parcheggiare in uno stallo riservato ai disabili ha utilizzato il contrassegno intestato alla madre, nonostante fosse deceduta da cinque anni. Per questo una 57enne residente nel Distretto ceramico è stata sanzionata nei giorni scorsi dalla Polizia Locale di Maranello, che sta ora effettuando ulteriori verifiche sulla violazione.Gli agenti maranellesi durante un normale controllo hanno notato sul parabrezza di un’auto, in sosta in pieno centro in uno stallo dedicato ai disabili, un contrassegno che riportava una data di scadenza antecedente di alcuni mesi.Al suo ritorno la donna ha spiegato alla Polizia Locale di aver dimenticato di rinnovare il permesso, intestato a sua madre. Omettendo, però, che il genitore era deceduto nel 2016, elemento emerso dalle successive verifiche degli agenti presso il Comune che aveva rilasciato il contrassegno.