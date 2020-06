Uscita di Mirandola dall'Unione, Fassino: 'Greco ripensaci'

Il deputato Pd Piero Fassino, eletto nel collegio Modena-Ferrara, interviene sulla scelta della giunta leghista di uscire dall'Unione. “Le Unioni comunali sono state istituite per rafforzare la capacità dei Comuni di programmare lo sviluppo del territorio di cui fanno pare, per accrescere la qualità dei servizi a disposizione dei cittadini, per favorire gli investimenti. Mettere in discussione l’Unione dei Comuni dell’Area nord come intende fare il sindaco di Mirandola è un errore: non è rinchiudendosi nei confini amministrativi che un Comune migliora la sua attività - afferma Fassino -. Al contrario rinunciare a una dimensione di area territoriale impoverisce ogni Comune e impedisce quelle scelte che solo a una scala più ampia possono essere realizzate. Per questo chiediamo al sindaco Greco di soprassedere a una decisione divisiva e controproducente per la stessa Mirandola. La strada non è quella di fare ognuno per sè, ma di costruire insieme soluzioni comuni a problemi comuni”.