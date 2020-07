Va a trovare spesso la nonna, ma per derubarla

“In effetti ultimamente era venuto a trovarmi un po’ troppo spesso, rispetto al solito”, ha detto l’anziana donna ai carabinieri di Carpi le cui indagini, partite dalla segnalazione seguite all'ammanco, sul conto corrente, di 810 euro, hanno portato all'individuazione del nipote, come autore di una serie di prelievi fraudolenti. Il ragazzo, con la scusa di fare visita alla nonna, entrava in casa e dopo il saluto metteva in campo il suo piano. Puntando alla tessera bancomat con tanto di Pin della nonna che in diverse volte ha utilizzato per effettuare nove distinte operazioni di prelievo in vari sportelli. In uno di questi il giovane è stato individuato dai Carabinieri che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza.Da un riscontro pressoché immediato tra orari di prelievo e immagini acquisite dalle telecamere, è stato possibile sottoporre in visione alla signora la foto dello stesso ragazzo intento al prelievo, Lo stupore è stato grande, poiché si trattava del nipote che ora dovrà rispondere di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di debito.E per utilizzo di carte di credito clonate, i Carabinieri di Castelfranco hanno invece denunciato alla Procura della Repubblica per truffa in concorso quattro cittadini nigeriani di età compresa tra i 30 ed i 45 anni. Tutti accusati di avere acquistato merce utilizzando un a carta di credito clonata. I carabinieri li hanno attesi dal corriere all’atto della consegna della merce, dove i quattro si sono presentati.Hanno tutti precedenti di Polizia e sono residenti nei comuni di Castelfranco Emilia e Reggio Emilia.