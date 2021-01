Vaccinazioni, la Cra di Finale Emilia prima nell'Area Nord

La prima Cra dell'Area Nord in cui è iniziata la campagna vaccinale anticovid 19 è stata la Torre dell'Orologio di Finale Emilia dove nei giorni 4 e 5 gennaio sono stati vaccinati gli operatori (una sola rinuncia) e tutti i 55 ospiti. Le vaccinazioni si sono svolte regolarmente e non vi è stata alcuna reazione avversa. 'Come responsabile sanitario della struttura ringrazio la coordinatrice Giorgia Ghiselli e tutti i collaboratori che hanno consentito di organizzare perfettamente la sessione vaccinale in soli 4 giorni di cui 2 festivi - afferma il dottor Fabrizio Locatelli, responsabile sanitario -. La dirigenza del Distretto Ausl di Mirandola ha motivato la scelta di iniziare le vaccinazioni dalla Cra di Finale Emilia in quanto la struttura è sempre stata Covid free, sia nella prima che nella seconda ondata. Tutti i protocolli concordati con l'Ausl sono stati dall'inizio puntualmente osservati'.