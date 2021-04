Vaccino Covid: gli over 70 possono prenotarlo dai Carabinieri

In Emilia-Romagna i Carabinieri affiancano la Regione per aiutare gli over 70 a prenotarsi per la vaccinazione anti-Covid. Il comandante regionale dell'Arma, Davide Angrisani, ha infatti 'messo a disposizione dei cittadini- si legge in una nota- i 345 Comandi tenenza e stazione distribuiti sul territorio regionale per supportare i cittadini in difficolta' nella prenotazione della vaccinazione'. Grazie a un accordo con viale Aldo Moro, quindi, gli over 70 che 'per qualunque impedimento tecnologico fossero impossibilitati a prenotare potranno recarsi alla 'loro' stazione dei Carabinieri e compilare un modulo che i militari invieranno telematicamente all'Ausl competente'.Se poi il cittadino 'fosse impossibilitato a spostarsi, saranno i Carabinieri della stazione a recarsi a domicilio per la compilazione e trasmissione del modulo, nonche' per la comunicazione della data fissata dall'Ausl'. Commentando il patto siglato con i Carabinieri, l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, tiene a 'ringraziare personalmente, anche a nome della Giunta, il Comando della Legione Carabinieri 'Emilia-Romagna'', sottolineando che questo accordo 'dimostra, ancora una volta, lo stretto legame di collaborazione tra la Regione e il Comando regionale dei Carabinieri'