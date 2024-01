Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I tecnici della Provincia di Modena, insieme alla ditta incaricata della manutenzione, sono al lavoro anche in queste ore per il ripristino dell’impianto e la corretta funzionalità dei servizi igienici, che si auspica possa avvenire nei prossimi giorni.All’interno dell’istituto Vallauri di Carpi, nell’anno scolastico in corso, sono iscritti 701 studenti distribuiti in 31 classi e sono presenti anche alcune classi del liceo Fanti, che sospenderanno l’attività didattica.