Variante di Pavullo e Alto Appennino: svolta nella viabilità della montagna

'La Lega esprime grande soddisfazione per il cruciale passo in avanti compiuto nel settore viabilità del Frignano, dopo oltre 30 anni di immobilismo. Grazie all'iniziativa del Ministero delle Infrastrutture ed ANAS, è stato sbloccato l'iter per la realizzazione dell'importante progetto denominato 'Asse di Penetrazione Appennino Modenese' e della 'Variante di Pavullo”, fondamentali opere per lo sviluppo economico, turistico e sociale della Montagna Modenese. Il Frignano è stato per troppo tempo privato di adeguati collegamenti viari, e l'inaugurazione del tunnel di Strettara nel 1993 ha segnato un punto di svolta ma non è stato sufficiente a risolvere le criticità infrastrutturali della zona.

Con il tratto Madonna di Pratolino/Strettara, che la Lega ha da sempre convintamente sostenuto, finalmente si avvierà la procedura di progettazione. La Lega è il partito del fare, non delle chiacchere' - dichiarano Stefano Corti, già Senatore Lega del Collegio e Stefano Bargi, consigliere regionale e candidato alle Elezioni Europee del prossimo giugno.



'Questo è un passo molto importante per il nostro territorio e diversamente da quanto falsamente dichiarato da esponenti del Partito Democratico, i Ministri e Viceministri della Lega lavorano per superare gli ostacoli che hanno a lungo frenato lo sviluppo economico e turistico della Montagna. Al Ministro Salvini, al Viceministro Rixi e ai loro staff va il nostro sentito ringraziamento per aver compreso l’importanza di queste opere per rilanciare e fare vivere il nostro Appennino'.