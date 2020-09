Variante Pavullo: dopo 20 anni dal disegno non si sa ancora dove farla

Nelle cartine stradali stampate proprio per conto della Provincia di Modena nel 1998, la variante di Pavullo era già segnata come strada in programma, di 'prossima realizzazione'. Oggi, a 22 anni da quell'immagine, la variante di Pavullo non solo è ancora nel libro dei sogni delle opere da realizzare, non solo non ha un progetto, nemmeno preliminare, ma non ha anche un'idea denita di soluzione progettuale sul come e dove farla passare. La desolante conferma, che la dice lunga sullo stop allo sviluppo infrastrutturale che l'appennino ha conosciuto nell'ultimo quarto di secolo, arriva dallo stanziamento da 45 mila euro, ufficializzato oggi, da parte della Provincia di Modena e destinato all'Unione dei comuni del Frignano per 'contribuire a individuare una soluzione progettuale'



I fondi saranno utilizzati per «affidare l’incarico per la progettazione di fattibilità del percorso stradale che consentirebbe di evitare l’attraversamento del centro abitato di Pavullo», come si legge nella lettera, inviata oggi, mercoledì 30 settembre, da Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia, a Giovanni Battista Pasini, presidente dell'Unione del Frignano, per comunicare lo stanziamento, scaturito dalla variazione di bilancio, approvata dal Consiglio provinciale lunedì 28 settembre.

La Provincia, prosegue la lettera, rimane in attesa dell'accordo fra gli enti interessati, per procedere in tempi rapidi all’assegnazione dell'incarico del progetto.

A livello progettuale sono diversi i nodi da sciogliere, tra questi l'ipotesi di utilizzare, in pratica come variante, un collegamento a nord di Pavullo dalla statale 12, che deve essere individuato tra diverse possibilità, fino alla strada comunale Malandrone-Pratolino che in passato è stata in parte adeguata, anche con risorse della Provincia, proprio per diventare parte di un futuro asse viario alternativo alla statale, quindi all'attraversamento del centro abitato di Pavullo.