Vede i carabinieri e scappa, aveva cocaina in tasca, arrestato e subito libero

Il fatto è accaduto alle 13,15 di ieri. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno inseguito una persona nelle vie del centro cittadino, dopo che era fuggita alla vista dei militari. Durante le operazioni, proseguite anche mediante l’intervento a piedi di uno dei componenti della pattuglia, ne è generata una colluttazione a seguito della quale l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.





Nel corso della perquisizione, è stata recuperata una dose di cocaina, motivo per il quale – anche a seguito di altri riscontri – la persona fuggita, 43enne, ritenuta pericolosa per i suoi precedenti, è stata deferita alla Procura della Repubblica di Modena per spaccio di sostanze stupefacenti. L’autista dell’equipaggio dell’Arma, nelle fasi concitate dell’attività, ha riportato lesioni per diversi giorni di prognosi.

L’arrestato è stato poi rimesso in libertà ai sensi dell’art. 121 del Codice procedura penale.