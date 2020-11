'Vi taglio la gola': diciottenne pavullese minaccia Carabinieri

E' finito nuovamente nei guai un 18enne pavullese, già noto alle forze dell'ordine, che in stato di alterazione psicofisica alla vista dei Carabinieri, in servizio di pattugliamento, alle 13,30 ha fatto loro gesto di tagliarli la gola. Una volta raggiunto in via Marchiani, in prossimità della stazione delle corriere, il giovane ha continuato ad inveire contro i militari. Aggredendoli fisicamente e verbalmente. A nulla sono valsi i tentativi di calmarlo. Lo stato di esagitazione dell’uomo ha reso necessario l’accompagnamento in caserma dove ha continuato ad inveire, provocando al caposervizio di turno delle lievi lesioni. E’ così scattato l’arresto in flagranza. Davanti al giudice dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.