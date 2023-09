Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E' la decisione di Anas per la messa in opera del ponte sulla ciclabile che fiancheggia la via per Modena in località Canalazzo. Il traffico in questo tratto di strada sarà interdetto a tutti i veicoli (eccetto i residenti).Per chi dovrà raggiungere Massa Finalese da Finale Emilia, Anas suggerisce il percorso attraverso Camposanto, San Felice, Rivara e viceversa, per chi da Massa Finalese deve arrivare a Finale Emilia.