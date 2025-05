Viabilità Sassuolo: da lunedì 12 modifiche a Ponte Veggia e Via Matteotti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Si è svolto nel pomeriggio di ieri, in via Matteotti, l’incontro con commercianti e residenti alla presenza del responsabile del cantiere di Hera per illustrare il prosieguo dei lavori ed ottimizzare il cantiere riducendo al massimo i disagi per i residenti.

Terminata la prima, infatti, da lunedì 12 maggio inizierà la seconda fase dei lavori di Via Matteotti con la riapertura del primo tratto e la chiusura del secondo.

Per consentire quindi le lavorazioni di bonifica della rete fognaria, agli allacciamenti acquedotto e gas, viale Matteotti sarà chiuso al transito nel tratto compreso tra viale Agnini e viale De Amicis.

In concomitanza con la chiusura del 2° tratto verrà riaperto il primo tratto tra Viale San Francesco e viale Agnini.



Sempre lunedì 12 maggio, dalle ore 8,30 circa e fino a fine lavori, sul ponte Veggia sarà in vigore un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. 'In accordo con l’impresa - specifica il Comune di Sassuolo - il restringimento di carreggiata regolato da impianto semaforico sarà interrotto negli orari di punta.La chiusura si rende necessaria per consentire i lavori propedeutici all’intervento strutturale sul ponte e durerà, indicativamente, per tutta la giornata di lunedì.

Nella foto, via Matteotti, a Sassuolo