Vigile del Fuoco alpinista per recuperare nido di calabroni

Un intervento a più di dieci metri di altezza, con imbrago e attrezzatura da scalata in roccia oltre alla tuta e al copricapo per questo genere di emergenza. Vigile del Fuoco protagonista sotto gli occhi di decine di residenti e turisti questa mattina a Verica di Pavullo. Dove è scattata la chiamata di emergenza per un forte numero di calabroni provenienti da un nido posto nell'intercapedine di un tetto di un vecchio edificio in sasso. L'operatore, protetto con tuta antipunture, è salito con corda ed imbrago procedendo alla rimozione del nido, avvenuto regolarmente.Ma è d'obbligo una precisazione: la generica attività di bonifica da nidi di vespe e calabroni non è compito Vigili del fuoco, il 115 interviene esclusivamente quando sussistono condizioni di urgenza o particolari per le quali non è possibile attendere interventi diversi.