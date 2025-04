Vigili del Fuoco e pettirosso insieme per liberare un grosso Cervo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Intervento particolare ieri sera 9 Aprile, per una squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Fanano chiamati in ausilio dei volontari del centro soccorso fauna selvatica Il Pettirosso, in via Castagnola nel comune di Sestola. Insieme per soccorrere un cervo che era rimasto intrappolato in un grosso telo all'interno di un boschetto, a circa 40 metri dalla strada. L'animale, un esemplare maschio di circa 7-8 anni e dal peso di 70-80 kg, aveva difficoltà a liberarsi dalla trappola di tessuto che lo aveva immobilizzato.



L'intervento si è svolto anche alla presenza del veterinario veterinario dell'Azienda Usl. Il cervo è stato immobilizzato per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. Grazie alla rapida e accurata liberazione, l'animale è stato messo in salvo, in buone condizioni e ha potuto riprendere la sua vita selvaggia nel bosco.

Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i Carabinieri di Sestola, che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso.