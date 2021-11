Infortunato sulla gru, recuperato dai Vigili del fuoco

Si è infortunato a diversi metri di altezza mentre stava lavorando al montaggio del pilone principale della gru per la movimentazione dei materiali in un cantiere edile allestito in via lago Calamone a Carpi. L'infortunio, sulle cui cause stanno indagando Polizia Di Stato e Medicina del lavoro, è avvenuto intorno alle 9,45. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che con l'autoscala hanno raggiunto l'uomo nel punto in cui si trovava. Recuperato e trasportato a terra è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Baggiovara.