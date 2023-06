Vignola, al via cantiere per la nuova palestra da 2,6 milioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il 1° stralcio dei lavori ha la durata di 310 giorni e prevede la realizzazione dello stabile con il campo da gioco interno e gli spogliatoi al grezzo. La tribuna, il magazzino, gli uffici delle società sportive e una piccola palestra al primo piano sono in programma, invece, nel 2° stralcio dei lavori. L’importo del quadro economico complessivo dei lavori è di 2 milioni e 685mila euro, finanziati da fondi europei per lo Sviluppo e coesione elargiti dalla Regione Emilia-Romagna, da fondi statali derivanti dai Mutui Bei e da fondi del Comune di Vignola.“Visto il rincaro dei materiali, con i fondi a disposizione saremo in grado di completare intanto il campo da gioco e contiamo con le economie di completare anche gli spogliatoi – conferma la sindaca Emilia Muratori – poi, con il secondo stralcio dei lavori, si finiranno le opere programmate. Il nostro obiettivo è di poter consegnare la palestra utilizzabile per le scuole e per le associazioni sportive a settembre del 2024, in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025”.I lavori della nuova palestra saranno eseguiti da un raggruppamento temporaneo di imprese, tutte della provincia di Mantova: la capogruppo Mantovagricoltura s.r.l, insieme a Sgarbi Aldino s.r.l e Caem Group S.p.a. Alla consegna dell’area, ora delimitata da una recinzione e contrassegnata da un apposito cartello informativo del cantiere, erano presenti la sindaca di Vignola Emilia Muratori, la responsabile del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione del Comune di Vignola ing.

Francesca Aleotti e i rappresentanti del raggruppamento temporaneo di imprese.



“Finalmente siamo alla fase dell’avvio dei lavori di un’opera attesa da tempo sia dalle scuole che dalle associazioni sportive del territorio – conclude Emilia Muratori – Negli ultimi anni scolaresche di Vignola sono state costrette a emigrare nei Comuni vicini per poter fare attività fisica. Alla fine dei lavori potremo quindi consegnare alla città una struttura multifunzionale, con caratteristiche tecniche tali da consentire di ospitare anche competizioni di livello. Il movimento e l’attività fisica sono elementi cruciali per il benessere della nostra comunità, come il periodo di lockdown ci ha dolorosamente confermato. E’ per questo che già in campagna elettorale avevamo preso precisi impegni con i cittadini e, fin dai primi mesi del nostro mandato, abbiamo lavorato per realizzare una struttura innovativa e funzionale, situata a fianco di un Centro sportivo e vicinissima alle scuole”.