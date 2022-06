Vignola, bilancio partecipato: ecco i 17 progetti vincitori

Affollata serata, martedì 7 giugno, alla Biblioteca Auris, per presentare i 17 progetti ammessi al voto nell’ambito del Bilancio partecipativo – città e per annunciare i progetti vincitori tra quelli presentati dagli studenti dell’Istituto Paradisi e dell’Istituto Spallanzani nell’ambito del Bilancio partecipativo – scuole.Per quanto riguarda le scuole, i progetti più votati sono stati per lo Spallanzani “Le api allo Spallanzani” (avviare un allevamento di api per la produzione di prodotti dell'alveare) e “InnovaDrone”( utilizzo dei droni per l'agricoltura di precisione), per il Paradisi “Meno plastica, più acqua” (installazione di erogatori per la distribuzione di acqua potabile) e “Vivere il giardino” (nuova vita al giardino della scuola in stato d'abbandono dopo la costruzione del nuovo edificio). In questa prima edizione sperimentale le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione sono state pari a 6.000 euro per Istituto che potranno finanziare solo spese per investimenti.17 sono invece i progetti presentati da cittadini o associazioni che passano ora alla fase di voto. Eccone i titoli: Spazi digitali condivisi, Libri che si incrociano evolution, CircumVineola, Attraversare in sicurezza!, Fare rinascere il parco di piazza Maestri del lavoro, Le idee e le persone crescono guardando, Il parco per tutti, Non solo un parcheggio per Piazza Ballestri, Un nuovo vestito per il parco Europa, Il parco delle isole, Colonnina manutenzione bicicletta – Utile, semplice e amica dell’ambiente, Giochi inclusivi nelle nostre scuole, La piscina – un luogo per tutti, Pump bike Pratomavore, Un live club per Vignola, A scuola lungo il fiume, MuoVi-Amoci in sicurezza – un pulmino per la Pubblica Assistenza Vignola. Sulla piattaforma partecipa.comune.vignola.mo.it si vota online fino al 28 giugno. Dal 29 giugno al 12 luglio voto cartaceo in diverse postazioni in città.“Siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti a ottenere finanziamenti regionali anche per questa seconda edizione del Bilancio partecipativo – ha sottolineato nel corso della serata l’assessore alla Partecipazione Mauro Smeraldi che ha colto l’occasione per ringraziare i consulenti della cooperativa Pares che anche quest’anno hanno coadiuvato sia il percorso nelle scuole che quello nella città. “Il Comune di Vignola – ha continuato Smeraldi – ha messo a disposizione 108.000 euro per realizzare progetti per la città. Anche per questa edizione saranno realizzati i progetti più votati fino all’esaurimento del budget disponibile. Sulla piattaforma è possibile seguire l’avanzamento dei lavori. Per i progetti vincitori del 2021, il primo, quello dei giochi inclusivi nei parchi, è già stato concluso. Per lo skate park al Parco Europa la posa in opera è prevista per fine giugno, mentre all’ex Lavatoio i lavori di adeguamento saranno realizzati da metà luglio, quando sarà terminato il calendario delle attività delle associazioni presenti”.